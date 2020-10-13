Найдены самые дешевые съемные квартиры Москвы

В октябре 2020-го минимальная ставка аренды квартиры в Москве составила 21 тысячу рублей в месяц. Это рекордное ценовое значение за семь месяцев: в период с марта по сентябрь минимум не превышал 20 тысяч рублей, отмечается в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Самую дешевую съемную квартиру риелторы нашли в одном из домов на Пятницком шоссе, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Волоколамская». Она располагается на 15-м этаже 16-этажного дома. Общая площадь — 36 квадратных метров, размер кухни — 12 «квадратов». В наличии вся необходимая бытовая техника, из мебели — новый диван.

Материалы по теме Теперь поживут Съемное жилье в России резко упало в цене. Но скоро рынок ждет новый обвал «Лучшими арендаторами были наркоманы» Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?

На втором месте списка дешевых лотов — «однушка» за 23 тысячи рублей в месяц. Квартира расположена в 12-этажном доме в районе Гольяново, внутри выполнен косметический ремонт. Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой. Подъезд чистый, с современными лифтами.

Третье место — у лота за 24 тысячи рублей. Площадь квартиры — 40 квадратных метров, габариты кухни — 9 метров, санузел раздельный, просторная лоджия застеклена, окна выходят в тихий двор. Жилплощадь находится на пятом этаже панельного дома на улице Адмирала Лазарева, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова» (район Южное Бутово).

Четвертую и пятую строчки рейтинга также заняли «однушки», сдаваемые по ставке 25-26 тысяч рублей в месяц. Они расположены в домах рядом со станциями метро «Шоссе Энтузиастов» и «Новогиреево».

Ранее, в августе, были определены города России с самыми доступными съемными квартирами. Рейтинг возглавил Орск (Оренбургская область). В топ-5 также попали Магнитогорск, Салехард, Тюмень и Дзержинск.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться