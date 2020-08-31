Определены города России с самыми доступными съемными квартирами

В августе 2020-го самый высокий среди российских городов уровень ставок аренды жилья зафиксирован в Москве — 47,5 тысячи в месяц за среднестатистическую однокомнатную квартиру площадью от 40 квадратных метров. При этом наименее выгодно снимать «однушки» в Севастополе, говорится в материалах сервиса Picodi.com, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики сервиса составили рейтинг городов России, ранжировав их уровню доступности съемного жилья. Учитывались средние ставки аренды «однушек» и среднемесячная зарплата в том или ином регионе. Выяснилось, что наиболее выгодно снимать квартиры в Орске (Оренбургская область): при доходе семьи из двух работающих человек в 60,9 тысячи рублей ставка аренды там равна 6,2 тысячи рублей в месяц.

На втором месте списка — Магнитогорск, где обычная семья тратит на аренду жилья 11,5 процента дохода (ставка для «однушек» в городе — 9,6 тысячи рублей в месяц, доход семьи — 83,7 тысячи рублей). Третью позицию занял Салехард с показателями 20,9 тысячи и 172,9 тысячи рублей в месяц соответственно. В топ-10 также попали Тюмень, Дзержинск, Ангарск, Нижнекамск, Волжский, Мурманск, Петропавловск-Камчатский.

Главные курортные города России наименее привлекательны для арендаторов с финансовой точки зрения, определили эксперты. Жители Севастополя, Симферополя и Сочи вынуждены тратить от 35 до 38 процентов своего семейного дохода на аренду недвижимости. Кроме того, довольно невыгодно снимать квартиры в Санкт-Петербурге, Грозном, Хабаровске, Люберцах, Владикавказе, Черкесске и Нальчике. Москвичи в среднем отдают за аренду однокомнатной квартиры почти 24 процента семейного дохода, подсчитали в Picodi.com.

Ранее стало известно, что в России планируется запустить федеральный сервис аренды квартир. Создание единой арендной платформы поспособствует формированию цивилизованного рынка арендного жилья, полагают в Минстрое.

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