Москве предрекли падение ставок аренды квартир

Пока спрос на московском рынке аренды жилья не вернулся к «докоронавирусным» показателям, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». В минувшем июле в городе зафиксировано 20-процентное падение числа арендных сделок (по сравнению с показателем за тот же месяц 2019-го).

«В августе и осенью мы традиционно наблюдаем подъем рынка — увеличение спроса за счет приезжающих работать и учиться, рост цен, — отмечают риелторы. — В этом году многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки: если не случится вторая волна ограничений, если система образования и рынок труда восстановятся, можно ждать активизации арендаторов».

В случае усугубления ситуации с распространением COVID-19 ставки аренды квартир в Москве могут заметно — до 9 процентов — снизиться, предрекают эксперты.

Согласно подсчетам «ИНКОМ», усредненные ставки найма в старых границах Москвы в настоящее время находятся на уровне 31 тысячи рублей в месяц для однокомнатных квартир, 42 тысяч рублей — для двухкомнатных, 49 тысяч рублей — для «трешек».

Ранее, в июле, сообщалось, что порядка 15 процентов московских квартир, сдаваемых в аренду, одновременно выставлены на продажу. Случаи реализации жилья с квартирантами фиксируются все чаще: у 10 процентов съемщиков в период действия договора найма меняется арендодатель.

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