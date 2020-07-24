Россиян предупредили о подорожании съемного жилья

После отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, спрос на съемное жилье в крупнейших городах России восстановился. Арендодатели не планируют долго сохранять ставки на сниженном уровне, установленном во время карантина, говорится в материалах сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Арендодатели не смогут долго держать цену на карантинном уровне — то была антикризисная мера, чтобы переждать неспокойные времена и не лишиться дохода. Таким образом, логично ожидать не только рост спроса на долгосрочную аренду, но и повышение ее стоимости», — предупреждают аналитики.

По их данным, уже в апреле 2020-го в крупных городах страны зафиксировали рост спроса на долгосрочную аренду квартир, и к июлю рынок не только восстановился, но и показал значительный рост — спрос увеличился на 16 процентов в годовом выражении.

Масштабного подорожания жилья пока нет. По подсчетам «Авито», аренда однокомнатных квартир в Москве обходится в среднем в 31 тысячу рублей в месяц. В Санкт-Петербурге и Сочи этот показатель равен 20 тысячам. Минимальные ставки в Челябинске, Омске и Воронеже — 10 тысяч в месяц за среднестатистическую «однушку».

Ранее в июле была определена стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве — 20 тысяч рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка», расположенная в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» на востоке города.

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