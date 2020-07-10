Названы страны Европы с дешевеющим жильем

Ставки аренды жилой недвижимости в странах Европейского союза выросли почти на 21 процент в период с 2007-го по первый квартал 2020 года, следует из аналитической заметки, опубликованной на сайте Евростата (статистической службы Европейского союза).

Стоимость приобретения жилья в ЕС за указанный период увеличилась на 20,5 процента, подсчитали аналитики. При этом лишь в шести странах зафиксировано снижение стоимости квадратных метров. Сильнее всего с 2007 года они подешевели в Греции (на 36 процентов), Румынии (на 24 процента) и в Ирландии (на 17,5 процента). Рекордсменами роста в свою очередь названы Люксембург и Австрия, где жилье подорожало более чем на 91 процент.

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Если говорить о ставках аренды, то они за последние 13 лет увеличились в 26 странах ЕС и снизились лишь в одной — Греции (минус 17,5 процента). Заметнее всего выросла стоимость найма жилья в Литве (плюс 102 процента), Чехии (плюс 82 процента) и Венгрии (плюс 75 процентов).

Ранее, в июне, стало известно, что после снятия режима самоизоляции минимальная стоимость аренды квартиры в Москве упала до 16-17 тысяч рублей в месяц. По таким ставкам предлагаются варианты в ветхом состоянии, требующие капитального ремонта, со старой наборной мебелью, расположенные в спальных районах города.

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