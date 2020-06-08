Спрогнозирован обвал рынка жилья на популярном среди россиян курорте

По итогам 2020 года продажи недвижимости в Марбелье — испанском городе-курорте, популярном среди россиян, — могут обвалиться на 30 процентов. Об этом сообщает EuroWeekly News.

Как отмечают аналитики, негативное влияние на местный рынок жилья, благосостояние которого во многом зависит от иностранных покупателей, оказала пандемия коронавируса. По данным риелторского агентства Panorama Properties, приезжие заключают около 80 процентов сделок с дорогими объектами в Марбелье.

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Восстановления местного рынка недвижимости эксперты ожидают через год или два года. Они прогнозируют, что иностранные инвесторы начнут возвращаться в Марбелью уже через несколько месяцев.

Ранее, в мае, всей Европе предрекли масштабное падение цен на жилье. По итогам 2020-го цены на недвижимость в Испании, Ирландии, Италии и Великобритании могут снизиться на 3-3,5 процента. В Португалии падение составит 2,5 процента, в Бельгии, Франции и Германии — 1,2-1,4 процента. Исключением станет Швейцария, где даже в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, недвижимость может подорожать на 0,5 процента.

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