Российский миллиардер купил ультрадорогой дом в закрытом на карантин Лондоне

Россиянин, чье имя не раскрывается, заключил крупную сделку с жильем на рынке недвижимости Лондона. Она стала самой дорогой из числа проведенных за период карантина по коронавирусу, сообщает London Post.

Покупатель, выложивший за 600-метровый особняк 15,45 миллиона фунтов (1,4 миллиарда рублей), — российский миллиардер в возрасте 40-50 лет, занимающийся бизнесом в сфере энергетики. По информации агентства Beauchamp Estateshave, дом он выбирал вместе со своей подругой и детьми от предыдущего брака.

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Ультрадорогое имение расположено в непосредственной близости от Сент-Джеймсского парка в центре Лондона. Ранее оно принадлежало состоятельной канадской семье. Сообщается, что за особняк в сердце британской столицы миллиардер готов был выложить порядка 25 миллионов фунтов (2,2 миллиарда рублей). Он осмотрел несколько других домов, прежде чем сделать выбор. Соглашение о намерении купить дом было пописано 20 марта, прямо перед закрытием Лондона на карантин. Сделку заключили 15 мая.

Ранее в мае Европе предрекли масштабное падение цен на жилье. По итогам 2020-го цены на недвижимость в Испании, Ирландии, Италии и Великобритании могут снизиться на 3-3,5 процента. В Португалии падение составит 2,5 процента, в Бельгии, Франции и Германии — 1,2-1,4 процента. Исключением станет Швейцария, где даже в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, недвижимость может подорожать на 0,5 процента.

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