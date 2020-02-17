Дом звезды Pink Floyd стал центром притяжения хулиганов

Дом 76-летней звезды Pink Floyd Ника Мейсона в Лондоне стал центром притяжения хулиганов. Компании молодых людей снимают недвижимость через сервис краткосрочной аренды жилья Sonder и устраивают там шумные вечеринки. Об этом сообщает Evening Standart.

Владельцы домов на Гиффорд-стрит жалуются на нарушенный покой, обвиняя в этом постояльцев апарт-отеля Drum Court, а также его хозяина. Раньше в этом здании основатель и барабанщик легендарной группы хранил свою коллекцию мотоциклов, а теперь он является владельцем гостиницы.

По словам местных жителей, дом приносит страдания на их тихую улицу. Музыкант начал сдавать его в аренду с 2018 года через сервис Sonder. Тогда же данная компания получила право управления недвижимостью. Случалось, что в Drum Court для проведения празднеств заселялось до 60 человек одновременно, тем самым нарушая правила сервиса. По словам горожан, в это время их Гиффорд-стрит превращается в бандитский рай. Как пишет издание, вечеринки в доме Ника Мейсона не только нарушают тишину, но и способствуют росту преступности. Например, двумя годами ранее на одном из празднеств зарезали мужчину.

Материалы по теме «Знаю людей, получивших за вечеринку по 100 ударов плетьми» Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма

По словам представителя Ника Мейсона, музыкант обеспокоен этим вопросом и ведет переговоры с Sonder об условиях управления домом. В компании же заверили, что они применяют строгую политику запрета вечеринок и заранее информируют своих клиентов об этом перед заселением. Генеральный директор Sonder в Великобритании Стивен Хааг добавил, что никто не заинтересован в нарушении общественного порядка.

Ранее жители американского города Санта-Роза (штат Калифорния, США) тоже стали свидетелями выходящих из под контроля торжеств. С начала 2017 года в городе зафиксировали целую серию «разрушительных вечеринок». Подростки собирались большими компаниями, проникали в пустые дома и развлекались там, нанося большой вред имуществу. По словам следователей, молодые люди находили места для вечеринок через базы данных недвижимости, где хранится информация о незанятых домах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



