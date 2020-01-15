Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы

Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей. Об этом сообщает The Sun.

Как стало известно изданию, Instagram-модели прилетели из Италии. Отмечается, что у игроков было разрешение на проведение мероприятия от главного тренера Хосепа Гвардиолы. Накануне вечеринки «Сити» обыграл «Астон Виллу» со счетом 6:1. Несколько моделей прибыли из Милана еще до матча.

Также утверждается, что вечеринка стала отложенным празднованием Рождества. Организацией мероприятия на протяжении двух месяцев занимался сотрудник клуба. Отмечается, что на вечеринку не были приглашены спутницы футболистов.

12 января «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» со счетом 6:1. Хет-триком отметился нападающий Серхио Агуэро, дубль оформил полузащитник Рияд Марез, еще один гол забил форвард Габриэл Жезус.

После 22 туров «Сити» занимает вторую строчку в таблице Английской премьер-лиге (АПЛ) с 47 очками. Горожане отстают от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» на 14 очков.

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