«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе со счетом 6:1

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 января, и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Серхио Агуэро, дубль оформил Рияд Марез. Еще один гол на свой счет записал Габриэл Жезус. У бирмингемцев пенальти реализовал Анвар Эль-Гази.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 47 очков и выйти на второе месте в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 21 очко и занимает 18-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 18 января на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» в тот же день на выезде встретится с «Брайтоном».

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