Видеотрансляция матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» пройдет онлайн

В 22-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2019/2020 встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Матч состоится 12 января 2020 года и начнется в 19:30 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Ман Сити» подходит к 22-му туру с победной серией из четырех игр. Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли в двух последних матчах в АПЛ, а также одержали победы в матчах Кубка Англии и Кубка Лиги. В чемпионате команда идет на третьем месте в турнирной таблице, в активе «Сити» 44 очка. Это на 17 очков меньше, чем у «Ливерпуля», а «Лестер» опережает «горожан» на один балл.

«Астон Вилла» борется за выживание: команда после 21 тура занимает спасительное 17-е место, набрав 21 очко. Всего один балл отделяет клуб из Бирмингема от зоны вылета. 2020 год «Вилла» начала с победы: в 21-м туре на выезде удалось обыграть «Бернли» (2:1).

В первом круге «Манчестер Сити» уверенно победил со счетом 3:0. Голы забили Стерлинг, Давид Сильва и Гюндоган. Три последние очные встречи завершились крупными победами «горожан». Дважды это было в рамках АПЛ, еще одна игра состоялась в Кубке Англии.

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