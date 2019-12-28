Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Челси» пройдет онлайн

В 20-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2019/2020 встретятся «Арсенал» и «Челси». Матч состоится 29 декабря и начнется в 17:00 мск. Смотрите прямую видеотрансляцию «Арсенал» — «Челси» онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Арсенал» в этом сезоне не радует болельщиков: в последних 11 матчах АПЛ «канониры» смогли выиграть лишь однажды. Встреча с «Борнмутом» завершилась вничью — 1:1. Это был первый матч Микеля Артеты на посту главного тренера «Арсенала». Сейчас у команды 24 очка и 11-е место в турнирной таблице.

У «Челси» на восемь очков больше: команда Фрэнка Лэмпарда расположилась на 4-й позиции. За «аристократами» осталась и последняя очная встреча: в финале Лиги Европы в Баку «Челси» разгромил соперника со счётом 4:1. Зато «Арсенал» не проигрывал в последних пяти очных противостояниях на своём поле.

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