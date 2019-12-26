«Арсенал» сыграл вничью в первом матче после смены тренера

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На 35-й минуте в составе «вишен» отличился Дэн Гослинг. Гости смогли отыграться на 63-й минуте усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга. Матч стал первым официальным поединком для Микеля Артеты в качестве главного тренера «канониров».

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, имеет в активе 20 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе «Арсенала» 24 очка, команда располагается на 11-й позиции.

В следующем туре «Арсенал» 29 декабря на своем поле примет земляков из «Челси». «Борнмут» днем раньше на выезде сыграет с «Брайтоном».

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