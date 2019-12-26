«Тоттенхэм» одержал волевую победу над середняком АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме гостей вывел вперед Адам Уэбстер. Во второй половине игры голами отметились игроки «шпор» Харри Кейн и Деле Алли.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 29 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Брайтона» 20 очков, команда находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 28 декабря на выезде сыграет с «Норвичем». «Брайтон» в тот же день на своем поле примет «Борнмут».

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