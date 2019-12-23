Гол бывшего игрока «Анжи» признан лучшим в туре АПЛ

Полузащитник «Челси» Виллиан стал автором лучшего гола в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бразилец, выступавший в 2013 году за махачкалинский «Анжи», отличился мощным ударом в дальний угол в игре против «Тоттенхэма» (2:0). В пятерку лучших также вошли взятия ворот в исполнении Дэнни Ингза («Саутгемптон»), Джека Грилиша («Астон Вилла»), Мигеля Альмирона («Ньюкасл») и Джейми Варди («Лестер»).

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