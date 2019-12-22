Вратарь «Манчестер Юнайтед» допустил грубую ошибку в игре с худшей командой АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил грубую ошибку в выездном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 50-й минуте встречи форвард хозяев Исмаила Сарр нанес удар с отскоком от земли из пределов штрафной. Мяч летел в створ на небольшой скорости, но испанец пропустил его между рук. На момент написания новости команды провели на поле час. «Уотфорд» ведет со счетом 2:0. На 54-й минуте Трой Дини реализовал пенальти.

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