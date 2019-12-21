«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

Английский «Ливерпуль» обыграл бразильский «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч во встрече был забит в дополнительное время. Бразильский форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино поразил ворота соперника на 99-й минуте. Матч прошел на стадионе «Халифа» в Катаре.

«Ливерпуль» выиграл трофей впервые в клубной истории. До него единственным обладателем титула из Англии был «Манчестер Юнайтед».

Ливерпуль участвовал в чемпионате мира в качестве победителя Лиги чемпионов. В финальном матче команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм».

Фламенго — победитель Кубка Либертадорес-2019. В финале бразильцы обыграли аргентинский «Ривер Плейт».

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