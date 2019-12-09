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Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»

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Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах своей команды после поражения от МЮ в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Mirror.

«"Манчестер Юнайтед" качественно играет в защите и на контратаках. Мы должны это принять. Это уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах против "Ливерпуля", "Барселоны", "Реала", "Ювентуса"», — заявил специалист.

По мнению Гвардиолы, сейчас его команда не может конкурировать с ведущими клубами Европы. Испанский тренер отметил, что осознание этого факта должно помочь его команде стать лучше и начать двигаться вперед.

Матч «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» прошел в субботу, 7 декабря, и завершился победой красных дьяволов со счетом 2:1.

После 16 туров действующий чемпион Англии «Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

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