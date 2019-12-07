«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов». Гостей на 23-й минуте вывел вперед Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти. Через шесть минут Антони Марсьяль удвоил преимущество манкунианцев. На 85-й минуте Николас Отаменди отыграл один мяч.

Победа позволила МЮ набрать 24 очка и выйти на пятое место в турнирной таблице. «Сити» имеет в активе 32 очка и находится на третьей позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 15 декабря на своем поле примет «Эвертон». «Манчестер Сити» в тот же день на выезде сыграет с «Арсеналом».

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