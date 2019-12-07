«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Красных на 35-й минуте вывел вперед Алекс Окслейд-Чемберлен. Через девять минут Наби Кейта удвоил преимущество мерсисайдцев. На 54-й минуте Мохамед Салах довел счет до крупного.

После 16-ти туров «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать, в активе мерсисайдцев 46 очков. «Борнмут» с 16-ю очками находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 14 декабря на своем поле примет «Уотфорд». «Борнмут» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».

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