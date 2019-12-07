«Эвертон» в первом матче после увольнения тренера обыграл «Челси»

«Эвертон» на своем поле обыграл «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На пятой минуте «ирисок» вывел вперед Ришарлисон. На старте второго тайма преимущество «Эвертона» увеличил Доминик Калверт-Льюин. На 52-й минуте Матео Ковачич отыграл один мяч. Через 32 минуты Калверт-Льюин оформил дубль и установил окончательный счет.

После 16 туров в активе «Челси» 29 очков, команда находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Эвертон» победил в первом матче после увольнения португальца Марку Силвы с поста главного тренера. Команда набрала 17 очков, покинула зону вылета и расположилась на 14-й строчке.

В следующем туре «Челси» 14 декабря на своем поле примет «Борнмут». «Эвертон» днем позже на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».

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