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«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте голкипер манкунианцев Давид де Хеа допустил грубую ошибку, благодаря которой отличился Исмаила Сарр. Через четыре минуты Трой Дини реализовал пенальти.

Победа позволила «Уотфорду» набрать 12 очков. Команда остается худшей в чемпионате, занимая последнее место в турнирной таблице. МЮ имеет в активе 25 очков и находится на восьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 26 декабря на своем поле примет «Ньюкасл». «Уотфорд» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

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