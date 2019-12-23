Названа сборная недели АПЛ

Определена сборная 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (по два игрока) получили «Уотфорд», «Челси», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон». Все эти клубы в минувшие выходные победили. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).
Защитники: Адриан Мариаппа («Уотфорд»), Ромен Сес («Вулверхэмптон»), Джек Стивенс («Саутгемптон»), Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас»).
Полузащитники: Виллиан, Матео Ковачич (оба — «Челси»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Мигель Альмирон («Ньюкасл»).
Нападающие: Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»).
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!