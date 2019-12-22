«Челси» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю бывшего футболиста «Анжи»

«Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Виллиан, забивший оба мяча в первом тайме. В 2013 году футболист играл за махачкалинский «Анжи».

«Челси» набрал 32 очка и остается на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Тоттенхэма» 26 очков, команда находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Челси» 26 декабря на своем поле примет «Саутгемптон». «Тоттенхэм» в тот же день дома сыграет с «Брайтоном».

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