«Челси» дома проиграл аутсайдеру АПЛ

«Челси» на своем поле проиграл «Саутгемптону» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Святых» на 31-й минуте вывел вперед Майкл Обафеми. Через 40 минут с небольшим Нейтан Редмонд удвоил преимущество «Саутгемптона».

«Челси» имеет в активе 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» набрал 21 очко и поднялся на 14-ю позицию.

В следующем туре «Челси» 29 декабря на выезде сыграет с земляками из «Арсенала». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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