Футболист «Челси» рассказал о впечатлениях от жизни в России

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан рассказал о впечатлениях от жизни в России во время выступлений за махачкалинский «Анжи». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Виллиан сказал, что завел друзей в России и с благодарностью вспоминает те времена. «Помню, что бывало холодно, особенно зимой. Зима было невероятно холодной. Тренироваться было трудно, мешал снег. Находясь в России, я учил русский язык», — вспомнил футболист.

Бразильский нападающий перешел в «Челси» в августе 2013-го из махачкалинского «Анжи». К российскому клубу он присоединился в феврале того же года. Из-за травм футболист провел всего 11 матчей в составе «Анжи» и отметился одним забитым мячом.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) бразилец провел 18 матчей. На его счету четырех забитых мяча и три результативные передачи.

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