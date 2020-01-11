Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» пройдет онлайн

В 22-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020 встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч состоится 11 января 2020 года и начнется в 20:30 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию встречи «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ: у команды Юргена Клоппа всего одна ничья в 20 турах, остальные матчи мерсисайдцы выиграли. Сейчас в активе «Ливерпуля» 58 очков. Это на 13 больше, чем у ближайшего преследователя «Лестера». К тому же у подопечных Клоппа остается игра в запасе.

«Ливерпуль» не пропускал в последних пяти матчах АПЛ. В последний раз мерсисайдцы пропускали гол 4 декабря от «Эвертона».

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Подопечные Жозе Моуринью не смогли выиграть в двух последних матчах АПЛ: уступили «Саутгемптону» (0:1) и сыграли вничью с «Норвичем» (2:2).

«Ливерпуль» победил со счетом 2:1 в первом круге чемпионата на «Энфилде», несмотря на пропущенный гол от Гарри Кейна на первой минуте. Победу команде Клоппа принесли голы Хендерсона и Салаха с пенальти.

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