Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Челси» пройдет онлайн

«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» на «Тоттенхэм Хотспур» в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/2020. Матч пройдет 22 декабря и начнется в 19:30 мск. Смотрите прямую трансляцию онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Тоттенхэм» победил в четырех из последних пяти туров. Единственное поражение пришлось на матч с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Команда Жозе Моуринью занимает седьмую позицию с 26 очками. «Челси» располагается на четвертой строчке с 29 очками.

Челси потерпел четыре поражения в последних пяти матчах АПЛ. Единственная победа со счетом 2:1 была одержана над «Астон Виллой» в домашней игре.

У «Тоттенхэма» из-за травм на полей не выйдут голкипер Уго Льорис и полузащитник Эрик Ламела. У «Челси» под вопросом участие в матче нападающего Оливье Жиру.

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