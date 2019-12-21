«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» в центральном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На гол Джейми Варди на 22-й минуте горожане в первом тайме ответили забитыми мячами Рияда Мареза и Илкая Гюндогана. Во второй половине игры у «Сити» отличился Гибриэл Жезус.

«Мачестер Сити» набрал 38 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице. В активе «Лестера» на одно очко больше, «лисы» идут вторыми.

В следующем туре «Манчестер Сити» 27 декабря на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Лестер» днем раньше на своем поле примет «Ливерпуль».

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