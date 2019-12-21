«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0. Команды играли в оборонительной манере и практически не создали голевых моментов.

За несколько часов до матча главным тренером «Арсенала» был назначен Микель Артета, а «Эвертон» возглавил Карло Анчелотти. За поединком команд специалисты наблюдали с трибуны.

После 18 туров в активе «ирисок» 19 очков, команда находится на 15-й позиции. «Канониры» набрали 23 очка и располагаются на девятом месте.

В следующем туре «Эвертон» 26 декабря на своем поле примет «Бернли». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Борнмутом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!