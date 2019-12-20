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Бывший игрок «Арсенал» возглавил клуб

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Микель Артета
Микель Артета

Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба.

37-летний тренер подписал контракт на 3,5 года, финансовые условия сделки не разглашаются. На посту Артета сменил Фредерика Юнгберга, который временно исполнял обязанности наставника «Арсенала» после увольнения Унаи Эмери.

Об уходе Эмери сообщалось 29 ноября. При нем «Арсенал» впервые за 27 лет не смог победить в семи матчах подряд во всех турнирах. Испанец проработал в Лондоне полтора года: он принял команду летом 2018-го и дошел с ней до финала Лиги Европы, где проиграл «Челси», а в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) занял пятое место. Сейчас канониры идут в лиге десятыми.

Артета — бывший полузащитник «Арсенала». Он выступал за клуб с 2011 по 2016 годы, провел за него 150 матчей и забил 16 голов. После окончания карьеры испанец работал помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

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