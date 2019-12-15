«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте защитник МЮ Виктор Линделеф отметился автоголом после подачи углового. За 13 минут до конца основного времени игры форвард манкунианцев Мэйсон Гринвуд восстановил равенство.

«Эвертон» набрал 18 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» 25 очков, команда находится на пятой позиции.

«Эвертон» 21 декабря на своем поле встретится с «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» днем позже на выезде сыграет с «Уотфордом».

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