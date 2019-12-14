Гол Салаха пяткой помог «Ливерпулю» выиграть восьмой матч в АПЛ подряд

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерисайдцев. Первый мяч на 38-й минуте забил Мохамед Салах. В концовке второго тайма египтянин забил гол ударом пяткой и помог своей команде выиграть.

«Ливерпуль» одержал восьмую победу подряд в АПЛ, набрал 49 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Уотфорд» с девятью очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Ливерпуль» 21 декабря на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Уотфорд» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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