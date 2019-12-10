Гол купленного за рекордные деньги игрока «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ

Форвард «Арсенала» Николя Пепе стал автором лучшего гола в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий забил мяч обводящим ударом в дальний верхний угол в матче против «Вест Хэма» (3:1). Француз принес «Арсеналу» победу. В пятерку лучших также вошли голы Матео Ковачича («Челси»), Наби Кейта («Ливерпуль»), Харри Кейна и Сон Хын Мина (оба — «Тоттенхэм»).

Пепе летом присоединился к «канонирам» за 79 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории лондонского клуба.

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