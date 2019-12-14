В конкурсе прогнозов на АПЛ разыграют 100 тысяч рублей и 11 подписок Okko Спорт

Ведущие футбольные чемпионаты ушли на зимние каникулы, но только не Английская премьер-лига (АПЛ). Самое время поучаствовать в совместном конкурсе букмекерской компании Olimp.Bet и тренажера игры на ставках social.bet «Новый год по-английски»!

С 14 декабря 2019 года по 23 января 2020 года делайте виртуальные ставки на social.bet, добивайтесь максимальной прибыли и поднимайтесь в рейтинге участников. Призовой фонд конкурса — 100 тысяч рублей фрибетами, 11 подписок на ОККО Спорт, три футболки любимой команды АПЛ и мячи с автографами известных экспертов.

В случае, если одинаковой максимальной прибыли в конкурсе достигнут два или более участников, выиграет тот, кто сделал больше ставок.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на странице конкурса и в БК «Олимп». Отпразднуй «Новый год по-английски»!