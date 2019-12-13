Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки

Игроки «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки клуба по решению главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Goal.com.

Испанский специалист посчитал, что банкет может негативно повлиять на результаты спортсменов в грядущих матчах. Мероприятие, на котором присутствовало около 400 сотрудников команды, прошло в четверг, 12 декабря, в одном из клубов в центре города. Вечеринки проводятся руководством «горожан» последние несколько лет, но впервые на празднике отсутствовали футболисты основного состава.

В прошлом сезоне после такого же мероприятия «Манчестер Сити» проиграл два матча подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) — «Кристал Пэлас» (2:3) и «Лестеру» (1:2).

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» набрал 32 очка в 16 турах. Команда занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков. В ближайшем матче «горожане» 15 декабря на выезде встретятся с «Арсеналом».

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