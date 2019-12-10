Определена символическая сборная 16-го тура АПЛ

Названа символическая сборная 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили четыре клуба: «Манчестер Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Все эти коллективы в минувшие выходные одержали победы. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Висенте Гуайта («Кристал Пэлас»).
Защитники: Джордж Болдок, Энда Стивенс («Шеффилд Юнайтед»), Джонни Эванс («Лестер»), Федерико Фернандес («Ньюкасл»).
Полузащитники: Маркус Рашфорд, Фред («Манчестер Юнайтед»), Джонджо Шелви («Ньюкасл»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).
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