Аутсайдер АПЛ прервал девятиматчевую победную серию «Лестера»

«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте гостей вывел вперед Тиэму Пукки. Через 12 минут голкипер канареек Тим Крул отбил мяч в собственные ворота после удара Джейми Варди.

Аутсайдер АПЛ «Норвич» прервал девятиматчевую победную серию «Лестера», набрал 12 очков и находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице. «Лисы» имеют в активе 39 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Лестер» 21 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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