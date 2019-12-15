«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Арсенал» в центральном матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На второй минуте Кевин де Брейне вывел «горожан» вперед. Через 13 минут Рахим Стерлинг удвоил преимущество «Сити». В концовке первого тайма де Брейне оформил дубль.

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в активе 22 очка и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 декабря на своем поле сыграет с «Лестером». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Эвертоном».

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