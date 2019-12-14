«Челси» дома проиграл середняку АПЛ

«Челси» на своем поле проиграл «Борнмуту» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 84-й минуте забил полузащитник вишен Дэн Гослинг.

В активе «Челси» 29 очков после 17 туров, команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Середняк АПЛ «Борнмут» прервал серию из пяти поражений подряд и с 19 очками находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Челси» 22 декабря на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Борнмут» днем раньше на своем поле примет «Бернли».

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