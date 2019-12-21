Клуб российского бизнесмена уступил в матче АПЛ

«Борнмут» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 89-й минуте забил форвард бордовых Джей Родригес.

«Борнмут» после 18 туров имеет в активе 19 очков и находится на 14-м месте. «Бернли» набрал 24 очка и вышел на десятую позицию.

В следующем туре «Борнмут,» которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, 26 декабря на своем поле примет «Арсенал». «Бернли» в тот же день на выезде встретится с «Эвертоном».

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