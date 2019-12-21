Дебютный гол полузащитника «Ньюкасла» принес «сорокам» победу в матче АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 83-й минуте забил Мигель Альмирон. Для парагвайца, перешедшего в стан «сорок» год назад, это первый гол за клуб.

«Ньюкасл» набрал 25 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» имеет на два очка меньше и находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Ньюкасл» 26 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Вест Хэм».

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