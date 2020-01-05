Сейв после удара Салаха признан лучшим в туре АПЛ

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон совершил лучший сейв в 21-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Вратарь спас свою команду в матче с «Ливерпулем» (0:2) после удара форварда красных Мохамеда Салаха под перекладину. В пятерку лучших также вошли спасения Кепы Аррисабалаги («Челси»), Мартина Дубравки («Ньюкасл»), Бена Фостера («Уотфорд») и Висенте Гуайты («Кристал Пэлас»).
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