«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Текущий лидер Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал очередную победу, обыграв «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча на домашнем стадионе мерсисайдцев Энфилде закончилась со счетом 2:0. Быстрым голом отметился Мохаммед Салах (4-я минута), автором второго забитого мяча стал Садио Мане (64-я). На 87-й минуте «Шеффилд Юнайтед» мог сократить разрыв в счете, но Алиссон достал мяч «на ленточке».

«Ливерпуль» одержал 11-ю победу подряд и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Близайший преследователь — «Лестер» — отстает на 16 очков. «Шеффилд Юнайтед» занимает восьмую строчку таблицы.

В следующем туре 11 января «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом».

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