«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Габриэл Жезус. У «ирисок» результативный удар на счету Ришарлисона.

«Эвертон» проиграл первый матч после назначения главным тренером Карло Анчелотти. В активе «ирисок» 25 очков, команда находится на десятом месте. «Манчестер Сити» набрал 44 очка и находится на третьей позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 12 января на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Эвертон» днем раньше на своем поле примет «Брайтон».

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