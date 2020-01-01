Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказан

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В ходе второго тайма Моуринью оказался в технической зоне соперника и заглянул в блокнот тренера «Саутгемптона». Главный арбитр встречи Майк Дин наказал португальца предупреждением.
Встреча завершилась победой «Саутгемптона» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте матча забил нападающий «святых» Дэнни Ингс.
«Тоттенхэм» с 30 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» набрал 25 очков и вышел на 11-ю строчку.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!