«Тоттенхэм» проиграл середняку АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитым мячом на 17-й минуте отметился Дэнни Ингс. Для него это уже 13-й гол в сезоне.

«Тоттенхэм» имеет в активе 30 очков и находится на шестом месте в чемпионате. «Саутгемптон» набрал 25 очков и вышел на 11-ю позицию.

В следующем туре «Тоттенхэм» 11 января на воем поле примет «Ливерпуль». «Саутгемптон» в тот же день на выезде встретится с «Лестером».

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