Названа сборная 20-го тура АПЛ

Определена сборная 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (два футболиста) получили представители «Брайтона», обыгравшего на своем поле «Борнмут» (2:0). Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Лукаш Фабиански («Вест Хэм»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Джеймс Томкинс («Кристал Пэлас»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Дэн Берн («Брайтон»).
Полузащитники: Айосе Перес («Лестер»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Аарон Муй («Брайтон»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Трой Дини («Уотфорд»).
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