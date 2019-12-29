Возвращение в стартовый состав украинца помогло «Манчестер Сити» выиграть

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 52-й минуте «горожан» вывел вперед Серхио Агуэро. В концовке встречи Кевин де Брейне удвоил преимущество «Сити». Впервые с конца сентября в стартовом составе хозяев появился футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 41 очко, команда находится на третьем месте. В активе «Шеффилда» 29 очков, «клинки» расположились на восьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 1 января на своем поле примет «Эвертон». «Шеффилд» 2 января на выезде встретится с «Ливерпулем».

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