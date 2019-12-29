«Ливерпуль» выиграл десятый матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 42-й минуте красных вывел вперед Садио Мане. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

«Ливерпуль» одержал десятую победу подряд и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Преимущество над ближайшим преследователем — «Лестером» — составляет 13 очков. Красные также имеют один матч в запасе. «Вулверхэмптон» с 30-ю очками находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 2 января на своем поле примет «Шеффилд». «Вулверхэмптон» днем ранее на выезде встретится с «Уотфордом».

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